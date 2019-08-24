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Зеленский сделал откровенное признание в День Независимости

STYLERЖизнь    24.08.2019 - 11:58
Зеленский сделал откровенное признание в День Независимости
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский обратился к украинцам в праздник и рассказал подробности о себе

Владимир Зеленский 24 августа поздравил всех украинцев с праздником Дня Независимости и признался, что каждое утро начинается у него с смс-сообщения. По словам гаранта, он получает сообщения от Генштаба о количестве жертв и раненых на Донбассе. Об этом глава страны сообщил на Майдане Независимости во время торжественного празднования.

Зеленский обратился ко всем гражданам Украины и начал свою речь рассказом о Донбассе.

"Каждое мое утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно, это смс от генерального штаба: "За прошедшие сутки обстрелов 7, потерь две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым – это ноль. Обстрелов – ноль, потерь – ноль", – сказал президент.

Зеленский сделал откровенное признание в День НезависимостиФото: Владимир Зеленский (РБК-УКраина)

Также Зеленский выразил слова благодарности всем военным, которые воюют на Востоке Украины.

Напомним, что сегодня все украинцы празднуют 28 годовщину независимости.

Как мы ранее писали, кортеж Владимира Зеленского, состоящий из трех автомобилей, небывало озадачил пользователей сети. Дело в том, что на одном из автомобилей были желтые шашки такси на крыше.

К слову, недавно украинцы указали на ошибку, которую допустил президент Зеленский, поздравляя соотечественников с Днем украинского флага.

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