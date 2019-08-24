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Зеленський зробив відверту заяву у День Незалежності

STYLERЖиття    24.08.2019 - 11:58
Зеленський зробив відверту заяву у День Незалежності
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Володимир Зеленський звернувся до українців у свято і розповів подробиці про себе

Володимир Зеленський 24 серпня привітав усіх українців зі святом Дня Незалежності і зізнався, що кожне ранок починається у нього з смс-повідомлення. За словами гаранта, він отримує повідомлення від Генштабу про кількість жертв і поранених на Донбасі. Про це голова держави повідомив на Майдані Незалежності під час урочистого святкування.

Зеленський звернувся до всіх громадян України і почав свою промову розповіддю про Донбасі.

"Кожен мій ранок починається з смс-повідомлення. Скажу відверто, це смс від генерального штабу: "За минулу добу обстрілу 7, втрат дві. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим – це нуль. Обстрілів – нуль, втрат – нуль", – сказав президент.

Зеленський зробив відверту заяву у День НезалежностіФото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також Зеленський висловив слова вдячності всім військовим, які воюють на Сході України.

Нагадаємо, що сьогодні українці святкують 28 річницю незалежності.

Як ми раніше писали, кортеж Володимира Зеленського, що складається з трьох автомобілів, небувало спантеличив користувачів мережі. Справа в тому, що на одному з автомобілів були жовті шашки таксі на даху.

До речі, нещодавно українці вказали на помилку, яку допустив президент Зеленський, вітаючи співвітчизників з Днем українського прапора.

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