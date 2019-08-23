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В кортеже Зеленского появилось такси: сеть озадачило видео

STYLERПерсоны    23.08.2019 - 20:25
В кортеже Зеленского появилось такси: сеть озадачило видео
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Кортеж Владимира Зеленского "пополнился" необычным авто

Кортеж Владимира Зеленского, состоящий из трех автомобилей, небывало озадачил пользователей сети. Дело в том, что на одном из автомобилей были желтые шашки такси на крыше.

В ролике видно, как Владимир Зеленский вышел с церемонии празднования Дня государственного флага с Софийской площади и сел в один из двух автомобилей марки Mercedes.

А третьим автомобилем кортежа стала Toyota c шашками такси.

Чуть позже вышел заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, севший в автомобиль марки BMW X5.

В кортеже Зеленского заметили такси (видео: YouTube/vnebo.com.ua)

Пользователи сети несколько озадачены подобным курьезом, о чем они пишут в комментариях под новостью.

  • Хороший знак.
  • Отличный продактплейсмент! Я бы запустил вирус, что подменной машиной в кортеже президента - такси Элит, или кортеж президента использует такси Элит.
  • Хлопцы подрабатывают!

В кортеже Зеленского появилось такси: сеть озадачило видео

Скрин комментариев

К слову, недавно украинцы указали на ошибку, которую допустил президент Зеленский, поздравляя соотечественников с Днем украинского флага.

Ранее мы публиковали топ-5 самых лучших флешмобов и челенджей, которые когда либо организовывал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно в сети появились отрывки с последнего концерта "Квартала 95" в Одессе, в котором было много пародий на Владимира Зеленского. Роль президента Украины исполнил новый актер студии Юрий Великий.

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