Зеленский, Путин, Меркель и Макрон: кто был испуган больше всех (фото)

В Париже продолжается встреча нормандской четверки и за одним столом присутствуют Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель.

Стоит отметить, что при входе в зал переговоров и рассаживании по местам всех участников встречи, произошла некоторая заминка. Эмманюэль Макрон подсказал Владимиру Зеленскому, какое место приготовили для него, а после того, как все расселись, участники нормандской четверки уделили несколько минут журналистам и фоторепортерам.

Владимир Зеленский прибыл на нормандскую встречу (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в хорошем настроении. Он вышел из автомобиля и бодрым шагом направился к Эмманюэлю Макрону, который его встречал у лестницы.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: twitter.com/PamelaFalk)

Главы государств приветливо улыбнулись друг другу и по их жестам и мимике было видно, что оба весьма позитивно настроены. Эмманюэль Макрон также пребывает в прекрасном расположении духа.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (kremlin.ru)

А вот о президенте России Владимире Путине сказать тоже самое сложно. В сеть попало видео, на котором президент РФ весьма тяжело преодолел свой путь от автомобиля до лестницы, где его встречал Макрон.

Владимир Путин (Фото: twitter.com/jenkers_ru)

Впрочем, и на других фотографиях Владимир Путин выглядит весьма напряженно.

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тепло поздоровалась с Эмманюэлем Макроном, а на самой встрече была сосредоточена и серьезна, впрочем, как всегда.

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Нормандская встреча четырех глав государств началась с опозданием и из-за этого весь график немного сдвинулся. Как отмечается, пресс-брифинг состоится после проведения всех встреч и переговоров.