Зеленский и Путин катались по Парижу на крутых авто: интересные детали

В Париже началась встреча нормандской четверки, на которую прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее Mercedes представительского класса доехал до самого входа, где уже ожидал Эммануэль Макрон. После этого в здании запустили членов делегаций.

Через несколько минут во двор заехал хэтчбек Renault Espace с местными номерами, из которого вышел Владимир Зеленский. Ему пришлось пройти пешком через весь двор ко входу.

Владимир Зеленский приехал на нормандскую встречу

Его встречал Эммануэль Макрон, который спустился по лестнице и пошел навстречу украинскому президенту. Было слышно, что из толпы журналистов кто-то несколько раз настойчиво спросил Владимира Зеленского о том, что он ожидает от этой встречи, но президент Украины вопрос проигнорировал и увлеченно говорил о чем-то с Макроном.

Последним в Елисейский дворец прибыл президент РФ Владимир Путин. Стоит отметить, что он приехал на собственном бронированном лимузине Aurus, который повсюду возит с собой. Это автомобиль российского производства, который был недавно выпущен.

Автомобиль Aurus (фото: wikipedia.org)

Известно, что автомобили Aurus так не вышли на европейский рынок, так как всемирно известные автомобильные концерны обвинили российских разработчиков в плагиате. Заявка, которую подали в европейское Бюро интеллектуальной собственности, была отклонена.