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Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов

STYLERВыборы 2019    21.04.2019 - 11:10
Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов
Выборы 2019 - в Праге огромная очередь избирателей пела гимн (коллаж РБК-Украина)

Выборы 2019 в Чехии начались с огромных очередей за полчаса до открытия избирательных участков

Выборы 2019 проводятся среди граждан Украины и в других странах. Так, в столице Чехии, Прага, в день проведения второго тура президентских выборов перед непосредственным открытием избирательных участков образовались огромные очереди. Возле одного из них украинцы даже исполнили гимн Украины. Об этом рассказал посол Украины в Республике Чехия Евгений Перебийнис в своем Twitter.

Посол Украины опубликовал фото, на котором видна огромная очередь из избирателей, которая растянулась практически на всю улицу.

"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", – подписал фотографию посол.

Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов

Выборы 2019 - в Праге огромная очередь избирателей пела гимн (фото: twitter.com/YPerebyinis)

Немного позже Перебийнис поделился ссылкой на видео, на котором видно, как избиратели исполняют гимн Украины перед участком.

Выборы 2019 - в Праге огромная очередь избирателей пела гимн (видео: facebook.com)

В штабе Зеленского также поделились снимком, который был сделан на одном из избирательных участков в Кракове, Польша. На снимке сложно разглядеть где заканчивается очередь.

Сотни избирателей пели гимн: в Праге невероятный ажиотаж из-за выборов

Выборы 2019 - в Кракове огромная очередь избирателей (фото: t.me/ze_team2019)

Напомним, сегодня, 21 апреля – второй тур президентских выборов в Украине. Избирательные участки уже открыты. Проголосовать за своего кандидата можно с 8:00 до 20:00. Эксперты рекомендуют брать с собой свои ручки, а также не покидать очередь на участках раньше времени.

Следует добавить, что голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом. Первой страной, где граждане Украины могут отдать свой голос за своего лидера, стала Австралия.

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