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Голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 01:00
Голосование на выборах президента Украины стартовало за рубежом
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Завершать голосование будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра 22 апреля по киевскому времени

Первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов президента Украины, стала Австралия. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

При этом завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 апреля.

Подчеркнем, на зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 16 апреля приняла решение о передаче дополнительных бюллетеней на зарубежные избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента Украины.

Всего на четыре зарубежные избирательные участки было передано 512 бюллетеней для повторного голосования в заграничном избирательном округе.

Отмечалось, что дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для зарубежных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на заграничных избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.

Как писало РБК-Украина ранее, ко второму туру выборов ЦИК передал бюллетени на зарубежные участки. Всего на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

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