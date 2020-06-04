Зеленский пробежал Хмельницким 8 километров и признался в зависимости (фото)

Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкий отправился на утреннюю пробежку городом, где пообщался с журналистами, сделал на камеру зарядку и признался в своей зависимости от кофе.

Сделал это президент в компании трех охранников. Пробежка началась в 7:15 утра. Вместе они преодолели расстояние 8,25 километра за 48 минут. Приложение показало, что гарант сжег 740 килокалорий, пишет Tabloid.

К слову, глава ОП Андрей Ермак также присоединился к компании бегунов, но вышел на старт несколько позже.

Зеленский рассказал, что бегать очень любит, потому что это дает ему ощущение внутренней энергии. А после этого можно и позавтракать, и лучше всего - яйцами. Гарант отдает предпочтение яичнице, жаренной в перцах или авокадо. А вот самый вкусный завтрак для него - это хлеб с маслом, обычным сыром и чай с лимоном - однако диета не позволяет.

Владимир Зеленский делает зарядку (фото: tabloid.pravda.com.ua)

"Вообще самый вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Самый вкусный! Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - признался гарант.

А вот кофе он может выпить 4-5 чашек. Раньше это было 12-14 чашек в день и все с сахаром. Через такую зависимость были проблемы с сердцем и весом.

"Мы очень сильно толстели (от сахара - Ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немножко испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Отметим, что Владимира Зеленского и его команду после посещения Хмельницкого обвинили в том, что они нарушили карантин. Политики посетили местное кафе, хотя внутри заведения из-за карантина находиться все еще нельзя. К тому же они сидели за столом без масок и никакой дистанции.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский едет отдыхать на Азовское море.