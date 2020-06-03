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Зеленский после рабочей встречи грубо нарушил карантин: какой кофе вкусный!

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 21:32
Зеленский после рабочей встречи грубо нарушил карантин: какой кофе вкусный!
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Украины нарушил правила карантина после рабочей встречи в Хмельницком

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил карантин, находясь с рабочим визитом в Хмельницком. Дело в том, что после деловой встречи глава государства в окружении коллег решил выпить чашку кофе в местном кафе, хотя запрет на посещение заведений внутри еще не отменили и сейчас можно посетить ресторан только на летней площадке.

Кстати, в кафе также заходил и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Отметим также, что политики за столом не соблюдают дистанцию, маски ни на ком из них тоже нет. Фотография появилась на странице Офиса президента в Facebook.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - отметил Зеленский.

Зеленский после рабочей встречи грубо нарушил карантин: какой кофе вкусный!Владимир Зеленский нарушил карантин (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Пользователи сети под фото отреагировали гневными комментариями и отметили, что глава страны нарушил карантин.

  • Эпидобстановка предполагает питье кофе первым лицом государства из разовых стаканчиков на уличной площадке кафе и при более широкой рассадке.
  • Гарний приклад подаєте!) Суцільні порушення умов карантину!! Масок нема, кава всередині закладу, осіб за столиком більше 4-ьох...
  • Якби написали, що після концерту 95 кварталу хлопці зайшли кави випити, то лайкнула б.... А якщо це президент країни, в якій іде війна, епідемія, безробіття, бідність, корупція, беззаконня, нелегальна вирубка лісу, розкрадання зерна, грошей, дірка в бюджеті тощо, то виглядає якось підло і дуже дратує.
  • Зеленский после рабочей встречи грубо нарушил карантин: какой кофе вкусный!Скриншот комментариев

Как мы ранее писали, Зеленский едет отдыхать на Азовское море.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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