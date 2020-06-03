Зеленский едет отдыхать на Азовское море - СМИ

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский планирует провести Троицу под Кирилловкой

Владимир Зеленский планирует провести ближайшие выходные на Азовском море. СМИ стало известно, что президент на Троицу собрался отдохнуть неподалеку от Мелитополя и Кирилловки.

На Бирючем острове - расширенном участке в конце Федотовой косы - уже вовсю готовятся к визиту гаранта, пишет мелитопольское издание MV.org.ua.

Остров входит в состав Азово-Сивашский национальный природный парк в Херсонской области. А с 2015 года его открыли для туристов.

"Приводят в порядок "президентскую дачу", обустраивают вертолетную площадку", - сказано в сообщении.

Бирючий остров (фото: jarkokozak.livejournal.com)

Также говорится, что резиденция на острове появилась еще в "хрущевские времена". Собственно, именно Никита Сергеевич превратил заповедник в заповедно-охотничье хозяйство. Для генсека там отстроили дачу, но появился он там... всего один раз.

Рядом с "хрущевкой" стоит резиденция, которую возвели во время премьерства Павла Лазоренко. Тогдашний президент Леонид Кучма останавливался на Бирючьем острове в свое время.

Дача Хрущева на Бирючьем острове (фото: telegraf.in.ua)

Говорят, что семейство Януковичей также полюбляло отдыхать и охотится здесь. Да и во времена президентства Петра Порошенко остров периодически "закрывали" - говорили, для визита тогдашнего гаранта.

Для справки: Бирючий - это искусственно созданный остров (песчаная коса) в Азовском море неподалеку от Геническа. Он отмежевывает от моря Утлюцкий лиман. На острове длиной 24 км и шириной около 5 км сложилась уникальная экосистема.

Еще пять лет назад на 290 гектарах острова жили более 1000 оленей, 2500 ланей, 120 редких туркменских куланов, зайцы и фазаны.

К слову, Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко.

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Автор: Светлана Мащенко