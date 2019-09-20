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Зеленский призвал украинцев не бояться китайцев, арабов и инопланетян

STYLERЖизнь    20.09.2019 - 11:38
Зеленский призвал украинцев не бояться китайцев, арабов и инопланетян
Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением, рассказывая про рынок земли

Владимир Зеленский высказался про рынок земли в Украине и выступил против разрешения покупки земли иностранцами.

По словам президента, украинскую землю смогут покупать только физические и юридические лица из Украины.

Зеленский призвал украинцев не бояться китайцев, арабов и инопланетян

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Земля принадлежит украинцам! В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании", - сказал Зеленский на конференции по реформе управления земельными отношениями.

В связи с этим, глава государства призвал украинцев не бояться "страшилок про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами".

"Это бред", - подчеркнул гарант.

Владимир Зеленский высказался про рынок земли в Украине

Владимир Зеленский также добавил, что для граждан Украины очень важно иметь полноценное, а не гибридное право на пользование своей же землей.

Президент во время выступления обратил внимание на то, что рынок земли отсутствует в Северной Корее, Таджикистане, Конго, на Кубе и странах третьего мира.

Ранее мы писали о том, как у Зеленского хотят наказывать чиновников за коррупцию.

Зеленский призвал украинцев не бояться китайцев, арабов и инопланетян

Владимир Зеленский в подсолнухах (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Он сам удивился: Могилевская вспомнила интересный факт о Зеленском Зеленский выступил против продажи земли иностранцам
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