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Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой леди

Lite » Мода 19.09.2019 - 18:56
Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой леди
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Изучаем главные "фишки" стиля первой леди

Елена Зеленская за короткий срок успела утвердиться в статусе не только идеальной первой леди, но и настоящей иконы стиля, которую стремятся скопировать многочисленные поклонники. Она умеет одеться элегантно и необычно, при этом выбирая достаточно простые сочетания. Разбираемся, что стоит учесть, чтобы создать образ не хуже.

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиСтиль Елены обожают все украинки (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Простота VS Эксперименты

Елена обожает простые линии, чистые оттенки и классические сочетания. Но это не значит, что в ее гардеробе нет места экспериментам. Так, она с удовольствием примеряет вещи необычного кроя и фасона. Пример: молочного оттенка жакет от ARTEMKLIMCHUK, который она надевала на инаугурацию. Или платье от Dafna May: соединившее в себе женственность благодаря пышной юбке и строгость – из-за верха.

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиУроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиЕлена Зеленская на инаугурацию и встрече с Сарой Нетаньяху (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Светлая сила

Пожалуй, самый любимый цвет первой леди. В ее гардеробе можно встретить все оттенки белого. Такой выбор, с одной стороны, обусловлен статусом первой леди. Мало какой цвет поможет выглядеть торжественно, элегантно и строго, как того требуют официальные мероприятия. Но нельзя не отметить, что светлая одежда невероятно к лицу Елене, отлично освежает, придает особую изюминку и делает образ роскошной блондинки еще более "светлым". Берем на заметку!

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой леди

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиВ гардеробе Елены преобладают светлые оттенки (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Всегда в тренде

Елена любит классику, но не боится использовать трендовые вещи и оригинально обыграть популярные направления. Она может примерить пиджаки оверсайз ярких оттенков, кюлоты и кеды, прийти на событие в бежевом total look, который на пике популярности. Это же касается и аксессуаров. Минималистичные серьги Елена с удовольствием чередует с серьгами необычной формы, может ипользовать необычные броши и символичные украшения.

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиУроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиУроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой леди

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой леди

Уроки стиля Елены Зеленской: что стоит учесть, чтобы выглядеть не хуже первой ледиТрендовых вещей в гардеробе Еленфы также хватате (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

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