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Зеленський закликав українців не боятися китайців, арабів і інопланетян

STYLERЖиття    20.09.2019 - 11:38
Зеленський закликав українців не боятися китайців, арабів і інопланетян
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Володимир Зеленський звернувся до українців з важливою заявою, розповідаючи про ринок землі

Володимир Зеленський висловився про ринок землі в Україні і виступив проти дозволу купівлі землі іноземцями.

За словами президента, українську землю зможуть купувати тільки фізичні і юридичні особи з України.

Зеленський закликав українців не боятися китайців, арабів і інопланетян

Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"Земля належить українцям! У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії", - сказав Зеленський на конференції з реформи управління земельними відносинами.

У зв'язку з цим, глава держави закликав українців не боятися "страшилок про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами".

"Це маячня", - підкреслив гарант.

Володимир Зеленський висловився про ринок землі в Україні

Володимир Зеленський також додав, що для громадян України дуже важливо мати повноцінне, а не гібридне право на користування своєю ж землею.

Президент під час виступу звернув увагу на те, що ринок землі відсутній в таких країнах, як Північна Корея, Таджикистан, Конго і на Кубі.

Раніше ми писали про те, як у Зеленського хочуть карати чиновників за корупцію.

Зеленський закликав українців не боятися китайців, арабів і інопланетян

Володимир Зеленський у соняшниках (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Він сам здивувався: Могилевська згадала цікавий факт про Зеленського Зеленський виступив проти продажу землі іноземцям
Новини України Володимир Зеленський
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