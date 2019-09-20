Зеленський закликав українців не боятися китайців, арабів і інопланетян

Володимир Зеленський звернувся до українців з важливою заявою, розповідаючи про ринок землі
Володимир Зеленський висловився про ринок землі в Україні і виступив проти дозволу купівлі землі іноземцями.
За словами президента, українську землю зможуть купувати тільки фізичні і юридичні особи з України.
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)
"Земля належить українцям! У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни і українські компанії", - сказав Зеленський на конференції з реформи управління земельними відносинами.
У зв'язку з цим, глава держави закликав українців не боятися "страшилок про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами".
"Це маячня", - підкреслив гарант.
Доля Президента України Володимира Зеленського у конференції щодо реформування управління земельними відносинами.
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 19 вересня 2019 р.
Володимир Зеленський висловився про ринок землі в Україні
Володимир Зеленський також додав, що для громадян України дуже важливо мати повноцінне, а не гібридне право на користування своєю ж землею.
Президент під час виступу звернув увагу на те, що ринок землі відсутній в таких країнах, як Північна Корея, Таджикистан, Конго і на Кубі.
Раніше ми писали про те, як у Зеленського хочуть карати чиновників за корупцію.
Володимир Зеленський у соняшниках (фото: facebook.com/zelenskiy95)