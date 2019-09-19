Зеленский выступил против продажи земли иностранцам

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Землю смогут покупать только граждане Украины или компании

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами. Об этом он сказал во время встречи с аграриями, передает корреспондент РБК-Украины.

Зеленский предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным. "Во-первых, чтобы развеять все мифы та все манипуляции, которые посеяли в сознании граждан за последние 20 лет. Во вторых, чтобы найти оптимальное и сбалансированное решение открытого рынка земли", - сказал он.

В то же время Зеленский предложил свое видение модели рынка земли.

"Первое и главное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании", - сообщил президент.

Как заявил Зеленский, "страшилки про китайцев, про арабов или про инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, это бред".

Как сообщало РБК-Украина, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев.