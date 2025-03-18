Чи потрібно дарувати подарунки на Великдень: що відомо

Великдень - одне з найважливіших для християн свят, адже символізує Воскресіння Ісуса Христа. Тим часом питання подарунків у цей день є неоднозначним для декого з українців.

Чи потрібно дарувати подарунки на Великдень

Цього року дата Світлого Христового Воскресіння співпадає для всіх християн - і православних, і католиків. Отже, Великдень українці відзначатимуть всі разом у неділю, 20 квітня.

Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Оскільки у сучасному суспільстві багато людей (незалежно від релігійних переконань), звикли дарувати один одному подарунки на різні свята, дехто вважає, що Великдень також потребує дотримання такого "звичаю".

Тим часом у Церкві наголошують: насправді такої традиції не існує.

"Просто люди ходять один до одного в гості, вітають словами "Христос воскрес!" - "Воістину воскрес!" ну й обмінюються крашанками, писанками", - розповів раніше митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв'ю одному з українських видань.

За словами митрополита, за можливості та бажання в цей день краще звернути увагу на тих людей, які дійсно того потребують.

"Зробити щось добре для того, хто є неімущим. Нагодувати бідного. Допомогти убогому. От якраз це і буде найкращим подарунком і для себе, і для цієї людини", - пояснив представник Православної Церкви України.

Він додав, що подарунки можна дарувати хоч щодня, проте традиції з подарунками до Великодня - немає.

У прес-службі ПЦУ нагадали також, що Світле Христове Воскресіння (або Пасха, Великдень) шанується Церквою як "свято над святами", як "торжество над торжествами".

"До нього не лише готуються 40-денним Великим постом, це свято також святкується 40 днів - як жодне інше... В часи Старого Завіту юдеї святкували Пасху (Песах) як згадку про їхній вихід з єгипетського рабства, яке стало найбільш сумною сторінкою в історії цього народу. В новозавітні часи християни, відзначаючи Пасху, згадують і прославляють Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Який воскрес із мертвих, переміг владу диявола і саму смерть, дарувавши всім людям надію на вічне і блаженне життя", - розповіли громадянам.

Українцям нагадали, що церковний звичай богослужінь з нагоди Пасхи також є символічним, адже вони розпочинаються "в час, коли навколо панує ще нічна темрява, а завершуються тоді, коли вже сходить сонце".

"Це нагадує нам про перехід від темряви до світла, від смерті - до життя, від плачу та скорботи - до радості... Нині для нашого народу тривають темні часи, і часом навіть може здатися, що темрява перемагає світло. Так само було і в час страстей Христових, однак після них настала перемога Божа. Віра в цю перемогу, перемогу Життя, допомагає нам боротися зі злом сьогодні, дає нам надію", - наголосили у ПЦУ.

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що для вірян Великдень - перш за все про духовне, а не фізичне. Тобто питання подарунків залишається на розсуд кожної людини (адже дарувати щось на це свято абсолютно не обов'язково).