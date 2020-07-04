Зеленский приехал в Одессу: что будет там делать

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский приехал в Одессу с официальным двухдневным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одессу в разгар туристического сезона с рабочей поездкой. 4 июля в 10 утра он прибыл в Центральный аэропорт Одессы. Программа мероприятий и объектов была опубликована пресс-службой Офиса президента.

Сразу после прилета глава государства отправился в город Южный Одесской области. Там он принял участие в открытии стадиона СОШ №1 и ознакомился с работой наибольшего транспортного узла страны "ТИС". После этого президент посетит село Визирка, где ознакомится с работой Одесского припортового завода.

В Одессе Владимир Зеленский собирается побывать на пляже Дельфин, чтобы узнать, как обстоят дела с танкером "Delfi". На сегодня, 4 июля, это все мероприятия, которые пройдут с участием президента. После этого он отправится отдыхать в отель "Немо" на Ланжероне.

Программа мероприятий в Одессе (фото: president.gov.ua)

Завтра же Зеленский побывает на Одесском морвокзале, где примет участие в праздничных мероприятиях ко дню ВМФ ВМС Украины. По окончанию гарант будет наслаждаться свободным времяпровождением в городе Одесса до самого вечера.

Ранее Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня Национальной полиции заявил о необходимости дальнейшего реформирования Национальной полиции. При этом он отметил "успехи в укреплении правоохранительных функций".

Также РБК-Украина писало о том, что Зеленский требует расследовать действия ГБР по изъятию военных приборов.

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Автор: Киселева Анна