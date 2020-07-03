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Зеленский требует расследовать действия ГБР по изъятию военных приборов

Новости » Политика     03.07.2020 - 18:51
Зеленский требует расследовать действия ГБР по изъятию военных приборов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отреагировал на новый скандал с Госбюро расследований  

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал дать оценку действиям должностных лиц Госбюро расследований после скандала с изъятием оборудования противовоздушной обороны. Он также поручил принять "исчерпывающие меры".

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский требует дать оценку действиям работников бюро, которые допустили изъятие приборов из воинских частей Воздушных сил. Он также выразил глубокую обеспокоенность таким вмешательством, так как оно напрямую влияет на выполнение задач по охране воздушного пространства.

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках следствия Госбюро расследований изъяло в нескольких воинских частях так называемые клистроны - основные элементы систем наведения средств ПВО.

Сегодня оборудование вернули, а в бюро заявили о готовности уволить причастных к изъятию клистронов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПВОГБР
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