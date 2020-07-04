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Зеленский заявил о необходимости дальнейшего реформирования Нацполиции

Новости » Политика     04.07.2020 - 11:59
Зеленский заявил о необходимости дальнейшего реформирования Нацполиции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, есть "очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции"

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнейшего реформирования Национальной полиции. При этом он отметил "успехи в укреплении правоохранительных функций".

Об этом глава государства заявил в поздравлении ко случаю Дня Национальной полиции, передает пресс-служба Офиса президента.

"Очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина", - цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией. Автором проекта была Хатия Деканоидзе, которая возглавляла Национальную полицию в 2015-2016 годах.

Геращенко также заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не несет ответственности за недавние резонансные события в Кагарлыке, Броварах и Одессе, а потому не должен уходить с поста.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийполицияреформы
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