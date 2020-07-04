Зеленський приїхав в Одесу: що буде там робити

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський приїхав до Одеси з офіційним дводенним візитом

Президент України Володимир Зеленський приїхав в Одесу в розпал туристичного сезону з робочою поїздкою. 4 липня о 10 ранку він прибув у Центральний аеропорт Одеси. Програма заходів та об'єктів була опублікована пресслужбою Офісу президента.

Відразу після прильоту голова держави відправився в місто Южне Одеської області. Там він взяв участь у відкритті стадіону ЗОШ №1 та ознайомився з роботою найбільшого транспортного вузла країни "ТІС". Після цього президент відвідає село Візирка, де ознайомиться з роботою Одеського припортового заводу.

В Одесі Володимир Зеленський збирається побувати на пляжі "Дельфін", щоб дізнатися, як йдуть справи з танкером "Delfi". На сьогодні, 4 липня, це всі заходи, які пройдуть за участю президента. Після цього він відправиться відпочивати в готель "Немо" на Ланжероні.

Програма заходів в Одесі (фото: president.gov.ua)

Завтра ж Зеленський побуває на Одеському морвокзалі, де візьме участь у святкових заходах до дня ВМФ ВМС України. По закінченню гарант буде насолоджуватися вільним часом в місті Одеса до самого вечора.

Раніше Володимир Зеленський у привітанні з нагоди Дня Національної поліції заявив про необхідність подальшого реформування Національної поліції. При цьому він відзначив успіхи у зміцненні правоохоронних функцій".

Також РБК-Україна писало про те, що Зеленський вимагає розслідувати дії ДБР по вилученню військових приладів.

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Автор: Киселева Анна