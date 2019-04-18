Зеленский не придет на дебаты: сеть шокирована заявлением

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільном" 19 апреля могут не состоятся из-за того, что в штабе кандидата в президента Украины Зеленского заявили, что он не планирует приходить на теледебаты. В сети бурно отреагировали на эту новость.

В то же время Зеленский примет участие в дебатах на НСК "Олимпийський", которые должны состояться 19 апреля в 19:00.

Напомним, ЦИК приняла решение о переносе теледебатов на "Суспільном" с 20:00 на 21:00, чтобы кандидаты успели провести теледебаты после "Олимпийского".

Пользователи сети бурно отреагировали на данное заявление. Они оставили огромное количество возмущенных комментариев под новостью. Однако многие комментаторы поддержали такое решение.

"Кто бы сомневался, что он не придет на дебаты на "Суспільне", там же что-то говорить нужно, а не шоу устраивать";

"Порошенко что-то задумал плохое на дебатах! И правильно будет, если Зеленский не пойдет";

"Дефолт, закрытие безвиза, уход инвесторов, крах реформ, возврат 90-х и т. д..."

"Вот честно, даже уже не ожидал! Была надежда, что в мешке хотя бы кот есть, а там брошюрка с анекдотами..."

"Никто и не сомневался. Уголовный спектакль продолжается. А теперь еще и ПриватБанк... Уже началось";

"По закону теледебаты на общественном телевидении обязательны, он не имеет права отказаться, вся Украина и весь мир хочет видеть кандидатов, а он прячется от людей, это первый случай в истории выборов, когда кандидат не хочет идти на дебаты";

Зеленский не придет на дебаты на Суспільному - реакция сети (фото: РБК-Украина)

"Это предполагает закон, а не Зеленский";

"Видно, ему закон не писан, он его не собирается выполнять! Хорошее начало, продолжение следует!"

"Предполагаю, что дебаты на стадионе будут выглядеть как выступление Квартала-95";

"Правильно и сделает, нечего там делать, ибо пи**еть, это не мешки ворочать";

"Правильно, что не пойдет. Достаточно на "Олимпийский";

"Народ, я сомневаюсь, что он и на "Олимпийском" будет. "Олимпийский" - это была запланированная акция для срыва дебатов";

Теперь ЦИК примет решение о переносе выборов на неделю и в случае неявки, снимет его с гонки. Зайдет Тимошенко и будет дебатировать с Порошенко.

Напомним, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля.

Ранее мы писали о том, что синоптик дал прогноз погоды на день выборов.