Зеленский не придет на дебаты: сеть шокирована заявлением

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільном" 19 апреля могут не состоятся из-за того, что в штабе кандидата в президента Украины Зеленского заявили, что он не планирует приходить на теледебаты. В сети бурно отреагировали на эту новость.
В то же время Зеленский примет участие в дебатах на НСК "Олимпийський", которые должны состояться 19 апреля в 19:00.
Напомним, ЦИК приняла решение о переносе теледебатов на "Суспільном" с 20:00 на 21:00, чтобы кандидаты успели провести теледебаты после "Олимпийского".
Пользователи сети бурно отреагировали на данное заявление. Они оставили огромное количество возмущенных комментариев под новостью. Однако многие комментаторы поддержали такое решение.
- "Кто бы сомневался, что он не придет на дебаты на "Суспільне", там же что-то говорить нужно, а не шоу устраивать";
- "Порошенко что-то задумал плохое на дебатах! И правильно будет, если Зеленский не пойдет";
- "Дефолт, закрытие безвиза, уход инвесторов, крах реформ, возврат 90-х и т. д..."
- "Вот честно, даже уже не ожидал! Была надежда, что в мешке хотя бы кот есть, а там брошюрка с анекдотами..."
- "Никто и не сомневался. Уголовный спектакль продолжается. А теперь еще и ПриватБанк... Уже началось";
- "По закону теледебаты на общественном телевидении обязательны, он не имеет права отказаться, вся Украина и весь мир хочет видеть кандидатов, а он прячется от людей, это первый случай в истории выборов, когда кандидат не хочет идти на дебаты";
Зеленский не придет на дебаты на Суспільному - реакция сети (фото: РБК-Украина)
- "Это предполагает закон, а не Зеленский";
- "Видно, ему закон не писан, он его не собирается выполнять! Хорошее начало, продолжение следует!"
- "Предполагаю, что дебаты на стадионе будут выглядеть как выступление Квартала-95";
- "Правильно и сделает, нечего там делать, ибо пи**еть, это не мешки ворочать";
- "Правильно, что не пойдет. Достаточно на "Олимпийский";
- "Народ, я сомневаюсь, что он и на "Олимпийском" будет. "Олимпийский" - это была запланированная акция для срыва дебатов";
- Теперь ЦИК примет решение о переносе выборов на неделю и в случае неявки, снимет его с гонки. Зайдет Тимошенко и будет дебатировать с Порошенко.
Напомним, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля.
Ранее мы писали о том, что синоптик дал прогноз погоды на день выборов.