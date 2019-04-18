ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК приняла решение о переносе времени дебатов

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 17:35
ЦИК приняла решение о переносе времени дебатов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дебаты на Суспільному начнутся в 21:00

Центральная избирательная комиссия приняла решения о переносе теледебатов на "Суспільному" с 20:00 на 21:00. Об этом сообщила член ЦИК Екатерина Махницька, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время заседания ЦИК рассмотрел вопрос об особенностях проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов

За решение проголосовали 15 членов комиссии.

"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени", - сообщила Махницкая.

Также в постановлении отмечается, что теледебаты должны пройти по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов.

До этого кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. На "Суспільном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Суспільном", в связи с чем в ЦИК обратились с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.

Напомним, дебаты на "Олимпийском" должны продолжаться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК, по словам представителя избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Полиция усилит охрану "Суспільного" в день дебатов Завтра вокруг НСК "Олимпийский" ограничат движение транспорта
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссиядебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь