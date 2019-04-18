ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский не придет на теледебаты на "Суспільне"

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 18:07
Зеленский не придет на теледебаты на "Суспільне"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В то же время Зеленский примет участие в дебатах на НСК "Олимийський"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет принимать участие в теледебатах на "Суспільному". Об этом после заседания ЦИК сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко, передает корреспондент РБК-Украина

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на Суспільном", - сообщил Кальченко.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия приняла решений о переносе теледебатов на "Суспільному" с 20:00 на 21:00. За решение проголосовали 15 членов комиссии.

К этому кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00. На "Суспільному" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Суспільному", в связи с чем в ЦИК обратились с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.

Напомним, завтра в 19:00 запланированы дебаты на НСК "Олимпийский". В них обещают принять участие оба кандидата, которые прошли во второй тур, - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Запуск зрителей начнется в 16:00. Полиция ожидает до 60 тыс. зрителей.

В МВД рассказали, когда на "Олимпийский" начнут пускать зрителей дебатов В Киеве метро изменит график из-за дебатов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленскийдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь