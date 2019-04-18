Зеленський не прийде на дебати: мережа шокована заявою

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на "Суспільному" 19 квітня можуть не відбутися через те, що в штабі кандидата в президента України Зеленського заявили, що він не планує приходити на теледебати. У мережі бурхливо відреагували на цю новину.
У той же час Зеленський візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський", які мають відбутися 19 квітня о 19:00.
Нагадаємо, ЦВК прийняла рішення про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 до 21:00, щоб кандидати встигли провести теледебати після "Олімпійського".
Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю заяву. Вони залишили величезну кількість обурених коментарів під новиною. Однак багато коментаторів підтримали таке рішення.
- "Хто б сумнівався, що він не прийде на дебати на "Суспільне", там же щось говорити потрібно, а не влаштовувати шоу";
- "Порошенко щось задумав погане на дебатах! І правильно буде, якщо Зеленський не піде";
- "Дефолт, закриття безвізу, відхід інвесторів, крах реформ, повернення 90-х і т. д..."
- "От чесно, навіть не очікував! Була надія, що в мішку хоча б кіт є, а там брошурка з анекдотами..."
- "Ніхто і не сумнівався. Кримінальний спектакль триває. А тепер ще й ПриватБанк... Вже почалося";
- "За законом теледебати на громадському телебаченні обов'язкові, він не має права відмовитися, вся Україна й увесь світ хоче бачити кандидатів, а він ховається від людей, це перший випадок в історії виборів, коли кандидат не хоче йти на дебати";
Зеленський не прийде на дебати на Суспільному - реакція мережі (фото: РБК-Україна)
- "Це передбачає закон, а не Зеленський";
- "Видно, що йому закон не писаний, він його не збирається виконувати! Гарний початок, продовження буде!"
- "Припускаю, що дебати на стадіоні будуть виглядати як виступ Кварталу-95";
- "Правильно і зробить, нема чого там робити, бо пи**іти, це не мішки перевертати";
- "Правильно, що не піде. Досить на "Олімпійський";
- "Народ, я сумніваюся, що він і на "Олімпійському" буде. "Олімпійський" - це була запланована акція для зриву дебатів";
- "Тепер ЦВК ухвалить рішення про перенесення виборів на тиждень і у разі неявки, зніме його з перегонів. Зайде Тимошенко і буде дебатувати з Порошенком.
Нагадаємо, астропсихолог Олена Осипенко розповіла про те, яким буде в астрологічному плані день дебатів Зеленського і Порошенко, п'ятниця, 19 квітня.
Раніше ми писали про те, що синоптик дав прогноз погоди на день виборів.