ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский президент: как лидер Квартала 95 высмеивал своих предшественников

STYLERТелешоу    22.04.2019 - 16:48
Зеленский президент: как лидер Квартала 95 высмеивал своих предшественников
Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский в номерах "Вечернего Квартала" смеялся над многими президентами

Владимир Зеленский до того, как принять участие в выборах 2019, высмеивал со сцены различных проектов Квартала 95 многих украинских политических деятелей. В том числе и президентов Украины.

Сегодня, когда Владимир Александрович согласно промежуточным итогам выборов опережает Петра Порошенко на почти 50 % голосов избирателей и, значит, уже скоро официально станет президентом нашей страны, мы решили вспомнить самые яркие пародии Зеленского на своих предшественников.

Зеленский пародирует Виктора Ющенко 

Зеленский пародирует Петра Порошенко

Кстати, пародировать президентов Зеленский начал еще до "Вечернего Квартала". Например, вот один из самых известных номеров команды "Квартал 95" - здесь Зеленский пародирует Кучму в разных странах мира.

Зеленский пародирует Леонида Кучму 

Помимо пародий на президентов мы решили напомнить вам самые смешные номера о политиках, в которых Зеленский принимал участие.

Зеленский пародирует Игоря Коломойского

Наверное, одни из самых забавных и в то же время скандальных пародий в исполнении Зеленского - на Олега Ляшко.

Зеленский пародирует Олега Ляшко

Зеленский пародирует Дмитрия Добкина

Напомним, что 22 апреля Центризбирком обработал почти 100 % протоколов. По результатам подсчета Зеленского поддержали более 73 % избирателей, а Петра Порошенко - почти 25 % украинцев.

Кстати, как выглядел будущий президент Украины Владимир Зеленский в начале 2000-х - смотрите в нашей подборке.

Тем временем многие украинцы активно интересуются не только личной жизнью без пяти минут президента, но и тем, что известно о его жене, будущей первой леди Елене Зеленской. Поэтому Styler собрал самые интересные факты о супруге Владимира Зеленского.

Европарламент поддерживает Зеленского в продолжении реформ Елена Зеленская: 12 интересных фактов о новой первой леди
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Владимир ЗеленскийКвартал 95
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь