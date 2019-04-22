Зеленский президент: как лидер Квартала 95 высмеивал своих предшественников

Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский в номерах "Вечернего Квартала" смеялся над многими президентами

Владимир Зеленский до того, как принять участие в выборах 2019, высмеивал со сцены различных проектов Квартала 95 многих украинских политических деятелей. В том числе и президентов Украины.

Сегодня, когда Владимир Александрович согласно промежуточным итогам выборов опережает Петра Порошенко на почти 50 % голосов избирателей и, значит, уже скоро официально станет президентом нашей страны, мы решили вспомнить самые яркие пародии Зеленского на своих предшественников.

Зеленский пародирует Виктора Ющенко

Зеленский пародирует Петра Порошенко

Кстати, пародировать президентов Зеленский начал еще до "Вечернего Квартала". Например, вот один из самых известных номеров команды "Квартал 95" - здесь Зеленский пародирует Кучму в разных странах мира.

Зеленский пародирует Леонида Кучму

Помимо пародий на президентов мы решили напомнить вам самые смешные номера о политиках, в которых Зеленский принимал участие.

Зеленский пародирует Игоря Коломойского

Наверное, одни из самых забавных и в то же время скандальных пародий в исполнении Зеленского - на Олега Ляшко.

Зеленский пародирует Олега Ляшко

Зеленский пародирует Дмитрия Добкина

Напомним, что 22 апреля Центризбирком обработал почти 100 % протоколов. По результатам подсчета Зеленского поддержали более 73 % избирателей, а Петра Порошенко - почти 25 % украинцев.

Кстати, как выглядел будущий президент Украины Владимир Зеленский в начале 2000-х - смотрите в нашей подборке.

Тем временем многие украинцы активно интересуются не только личной жизнью без пяти минут президента, но и тем, что известно о его жене, будущей первой леди Елене Зеленской. Поэтому Styler собрал самые интересные факты о супруге Владимира Зеленского.