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Зеленський президент: як лідер Кварталу 95 висміював своїх попередників

STYLERТелешоу    22.04.2019 - 16:48
Зеленський президент: як лідер Кварталу 95 висміював своїх попередників
Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський у номерах "Вечірнього Кварталу" сміявся над багатьма президентами

Володимир Зеленський до того, як взяти участь в вибори 2019, висміював зі сцени різних проектів Кварталу 95 багатьох українських політичних діячів. У тому числі президентів України.

Сьогодні, коли Володимир Олександрович згідно з проміжними підсумками виборів випереджає Петра Порошенка на майже 50 % голосів виборців і, значить, вже скоро офіційно стане президентом нашої країни, ми вирішили пригадати найбільш яскраві пародії Зеленського на своїх попередників.

Зеленський пародіює Віктора Ющенка

Зеленський пародіює Петра Порошенка

До речі, пародіювати президентів Зеленський почав ще до "Вечірнього Кварталу". Наприклад, ось один з найвідоміших номерів команди "Квартал 95" - тут Зеленський пародіює Кучму в різних країнах світу.

Зеленський пародіює Леоніда Кучму

Крім пародій на президентів ми вирішили нагадати вам самі смішні номери про політиків, у яких Зеленський брав участь.

Зеленський пародіює Ігоря Коломойського

Мабуть, одні із самих забавних і в той же час скандальних пародій у виконанні Зеленського - на Олега Ляшка.

Зеленський пародіює Олега Ляшка

Зеленський пародіює Дмитра Добкіна

Нагадаємо, що 22 квітня Центрвиборчком опрацював майже 100 % протоколів. За результатами підрахунку Зеленського підтримали понад 73 % виборців, а Петра Порошенка - майже 25 % українців.

До речі, як виглядав майбутній президент України Володимир Зеленський на початку 2000-х - дивіться в нашій добірці.

Тим часом багато українці активно цікавляться не тільки особистим життям без п'яти хвилин президента, але і тим, що відомо про його дружини, майбутню першу леді Олену Зеленську. Тому Styler зібрав найцікавіші факти про дружину Володимира Зеленського.

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