Зеленський президент: хто з Кварталу 95 теж може піти в політику

Фото: Команда "Кварталу 95" (прес-служба)

Хто зі знаменитої команди "Кварталу 95" може піти в політику? Таке питання хвилює безліч українців

Після оголошення попередніх результатів виборів президента України стало відомо, що у передвиборній гонці лідирує Володимир Зеленський. Через те, що актор, продюсер і шоумен вже практично став главою держави, з'явилися чутки про те, що нібито й інші учасники "Кварталу 95" можуть піти в політику. Але чи так це насправді?

Раніше в інтерв'ю Українській правді сам Володимир Зеленський зізнався, що дехто з його команди таки піде в політику. Але хто саме - він не уточнив.

"Одна людина хоче. Це буде сюрприз. Але він хоче. Він", - заявив Зеленський.

Він не повідомив ім'я свого колеги, заявивши, що ця "людина має вирішити сама".

"Це його рішення. Я не можу про це сказати. Мені здається, що це чесно", - висловив упевненість Володимир Зеленський.

Він при цьому сказав, що було б добре, якби йому надали підтримку команда і юристи "Кварталу". В інтерв'ю він згадав Івана Баканова, який вже очолює рух "Слуга народу" і який вже вважається членом політичної команди Зеленського.

Фото: Квартал 95 (прес-служба)

"Це моя команда, він головний юрист студії "Квартал 95". Ми з ним виросли в одному під'їзді. Це моя команда", - повторив шоумен.

Хто ще з "кварталівців" може піти в політику?

За словами друга Володимира Зеленського та члена команди "Квартал 95", Євгена Кошового, більше ніхто з їх команди йти в політику не збирається.

"У політику йде тільки Зеленський. Команда "Квартал 95" його підтримує, але не збирається припиняти свою роботу. Артисти в політику не підуть", – заявив знаменитий український актор.

До речі, інший актор і теж близький друг Володимира Зеленського Олександр Пікалов зізнався, що в політику він не йде. На питання журналістів, чи пропонували іншим учасникам команди "Квартал 95" місця в політиці, він відповів категорично:

"Які місця? Ми просто медійні фахівці. Не треба вмішувати 95 Квартал в політику. Хто-хто, а я клоун, і мені це подобається".

Відео: Олександр Пікалов відверто розповів про дебати і політику (Youtube/Новини України)

При цьому раніше повідомлялося, що виконавчий продюсер "Кварталу 95" Сергій Трофімов нібито може очолити Адміністрацію Президента, коли главою держави стане Зеленський. Про це йдеться у відомому розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" (Bihus.Info).

Зокрема, було оприлюднене листування учасників команди Зеленського. У ньому журналісти знайшли інформацію про те, що Олександр Корнієнко та Сергій Трофімов обговорювали можливість становлення виконавчого продюсера знаменитої української компанії новим главою АП.

Так, цю тему в листуванні підняв Корнієнко, який припустив, що "єдиний адекватний варіант", це щоб Трофимов після виборів президента України став главою Адміністрації "хоча б на півроку-рік, до парламентських".

Фото: Команда "Кварталу 95" (прес-служба)

У відповідь йому сам Трофімов заявив, що у нього всього "три класи освіти", а на голову Адміністрації "вже напевно черга". Корнієнко йому у відповідь написав, що за планом треба "пропонуватися самому".

Втім, у відповідь на питання журналістів про те, наскільки така ідея може бути серйозною, сам Трофімов відповів, що "взагалі ні з ким нічого не обговорював", а тому нічого "не займає".

Чи висловить хтось з команди "кварталівців" бажання піти в політику в найближчий час або пізніше – покаже тільки час, наголошують політологи.

Нагадаємо, раніше ми підготували для вас добірку 12 цікавих фактів про Олену Зеленську – майбутню першу леді і дружину Володимира Зеленського.

Також у Володимира Зеленського раптово відхрестилися від одного важливого передвиборчої обіцянки.