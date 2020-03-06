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Зеленский: у Путина есть год для завершения войны

Новости » Политика     06.03.2020 - 18:45
Зеленский: у Путина есть год для завершения войны
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поставил Путину дедлайн по войне на Донбассе

У президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Зеленский заявил, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил он.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - добавил Зеленский.

Он уточнил, что годовой срок исчисляется с первого саммита "нормандской четверки" в декабре.

"Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать" - сказал он, добавив, что есть "два или три плана" дальнейших действий после выхода из переговоров, но отказался рассказать детали.

Зеленский добавил, что мирные переговоры отвлекают от его внутренней повестки дня, которую раскачивают политические распри, в результате чего на этой неделе было назначено новое правительство.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы никто не думал с ней воевать.

Он также заявлял, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России. При этом он выразил недоумение тем, что украинский лидер настаивает на пересмотре минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

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