Зеленский посетил матч Динамо-Шахтер в Одессе: за кого болел президент

Владимир Зеленский на стадионе Черноморец в Одессе наблюдал за матчем "Динамо" - "Шахтер", который проходил в рамках Суперкубка Украины в воскресенье, 28 июля.

В первом тайме операторы остановили свои камеры на Зеленском, который сидел на обычных трибунах одесского стадиона. Посмотреть игру президент пришел вместе со своей дочерью Александрой и главой администрации президента Андреем Богданом.

Скриншот с видео

На футбольный матч Зеленский надел повседневную одежду. На нем была футболка и бейсболка.

За кого болел Зеленский - неизвестно. Но в свое время Владимир Александрович даже играл за киевский клуб - в 2016 году легендарная команда "Динамо" образца 1986 года встретилась с "Друзьями Динамо", которые под своими знаменами собрали звезд шоу-бизнеса.

Зеленский в форме "Динамо" (фото: vk.com/fcdk)

Стоит отметить, что данный матч посетили ведущие футбольные функционеры, включая президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. При этом они наблюдали за игрой из VIP-сектора.

Скриншот с видео

Матч Динамо-Шахтер закончился победой киевлян со счетом 2:1. В Динамо голы забили Бурда (80 минута) и Гармаш (83 минута), а в Шахтере отличился Патрик на 47 минуте.

Напомним, что Зеленский летел в Одессу на самолете в эконом-классе. По словам одного из пассажиров, президент Украины не доставил никому каких-либо неудобств.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Одессе рассмешил сеть пляжным фото с собачкой. Президент вместе с сыном и супругой, а также Андреем Богданом посетил шоу "Лига смеха".