Зеленский и Порошенко назначили дебаты на разные даты: украинцы негодуют

Дебаты Зеленского и Порошенко могут состояться на НСК "Олимпийском" не 14 апреля, а 19-го. Об этом сказал в своем видеообращении Владимир Зеленский.

По словам кандидата в президенты, во время дебатов с действующим гарантом он сможет задать ему "любой вопрос". Также Владимир Александрович попросил своих подписчиков написать те вопросы, которые волнуют именно их.

Обращение Владимира Зеленского (видео: facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что ранее Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Зеленским. По словам главы государства, дебаты между кандидатами в президенты на стадионе должны состояться именно 14 апреля.

Обращение Петра Порошенко (видео: YouTube/Сегодня)

Таким образом, украинцы до сих пор не получили ответ на вопрос: когда же именно пройдут дебаты Зеленского и Порошенко.

Вместе с тем пользователи сети активно комментируют неопределенность кандидатов и их заявления по поводу даты дебатов.

Одни юзеры возмущаются, "почему Зеленский всегда ставит ультиматум", другие же говорят, что "Порошенко уже дал ответы на все вопросы и должен уйти". Но большинству украинцев не нравится "игра в догонялки", устроенная кандидатами на самый высокий пост.

А почему Зе всегда ставит ультиматум? Он еще пока что кандидат, он не спросил, как люди этого хотят?

Владимир, вы лучше объясните на дебатах, что вы планируете делать и как. К вам вопросов больше, с Порохом все относительно понятно.

Ну реально - это уже перебор! Это уже даже не смешно, это трагично. Ведете себя, как капризный ребенок. Это же выборы президента страны, а не итоги прошлого. С Порошенко все и так ясно. Мы хотим услышать вас и вашу позицию, ваши планы, вашу команду. А вы вместо этого устроили игру в догонялки. Мы же не фильм снимаем "Поймай меня, если сможешь", а выбираем президента! Я лично все еще хочу понять: "кто вы, мистер Зе?". Ибо выбрать надо из вас двоих и точка. Но вместо этого я вижу какие-то игры, откровенный стеб и даже издевательство. Но не вижу кандидата Зеленского.

Еще не успел стать президентом, а уже ставит свои условия и нарушает закон. Ему идут на встречу, но ему и так не нравится. И так он общается с людьми, которые ему могут ответить. Как же он будет обращаться с народом? А вопросов к нему не меньше, чем к Порошенко.

Зеленскому не нужны дебаты, он и без них выиграет. А вот для Порошенко - это надежда хоть как-то выехать на своем красноречии.

Куражитись продовжує. Ось тобі людські якості... Про що говорити далі.

Так "Олимпийский" 19 апреля проводит книжжную ярмарку. Писали же ранее об этом.

Ну пусть уже дебатируют 14 апреля на стадионе, а 19 апреля в студии. Про закон уже можно не говорить. В 2010 году о теледебатах никто и не вспоминал.

Володимире, знову зіскочили... Стрілку назначили вам на 14-те, а ви її відідвинули. Є підозра, що і 19-го вас на стадіоні не буде. А питаня у народу назбиралося саме до вас. Бо про вас ми взагалі нічого не знаємо.

У меня лично даже вопросов к этому человеку нет. Ждем 21 число, чтобы фамилия Порошенко сгинула... И желательно в тюрьму! А на дебаты я лично приду, чтобы поддержать Владимира Александровича!

Зеленский так не хочет дебатов, что уже не знает, как выкрутиться...

Мы хотим видеть и слышать обеих кандидатов и иметь время для анализа. Ждем программу от Зеленского и дебатов на государственном языке!

Тем временем Петр Порошенко уже заявил, что ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.