Зеленський і Порошенко призначили дебати на різні дати: українці обурені

Дебати Зеленського і Порошенко можуть відбутися на НСК "Олімпійському" не 14 квітня, а 19-го. Про це сказав у своєму відеозверненні Володимир Зеленський.

За словами кандидата в президенти, під час дебатів з чинним гарантом він зможе задати йому "будь-яке питання". Також Володимир Олександрович попросив своїх підписників написати ті питання, які хвилюють саме їх.

Звернення Володимира Зеленського (відео: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, що раніше Петро Порошенко назвав дату і час проведення дебатів з Зеленським. За словами глави держави, дебати між кандидатами в президенти на стадіоні повинні відбутися саме 14 квітня.

Звернення Петра Порошенка (відео: YouTube/Сьогодні)

Таким чином, українці досі не отримали відповідь на питання: коли ж саме пройдуть дебати Зеленського і Порошенка.

Разом з тим, користувачі мережі активно коментують невизначеність кандидатів та їх заяви з приводу дати дебатів.

Одні юзери обурюються, "чому Зеленський завжди ставить ультиматум", інші ж кажуть, що "Порошенко вже дав відповіді на всі питання і повинен піти". Але більшості українців не подобається "гра в доганялки", влаштована кандидатами на найвищий пост.

А чому Зе завжди ставить ультиматум? Він ще поки що кандидат, він не запитав, чи люди цього хочуть?

Володимир, ви краще поясніть на дебатах, що ви плануєте робити і як. До вас питань більше, з Порохом все відносно зрозуміло.

Ну реально - це вже перебір! Це вже навіть не смішно, це трагічно. Ведете себе, як вередлива дитина. Це ж вибори президента країни, а не підсумки минулого. З Порошенком все і так ясно. Ми хочемо почути вас і вашу позицію, ваші плани, вашу команду. А ви замість цього влаштували гру в доганялки. Ми ж не фільм знімаємо "Злови мене, якщо зможеш", а обираємо президента! Я особисто все ще хочу зрозуміти: "хто ви, містер Зе?". Бо треба вибрати з вас двох і крапка. Але замість цього я бачу якісь ігри, відвертий стьоб і навіть знущання. Але не бачу кандидата Зеленського.

Ще не встиг стати президентом, а вже ставить свої умови і порушує закон. Йому йдуть на зустріч, але йому не подобається. І так він спілкується з людьми, які йому можуть відповісти. Як же він буде спілкуватися з народом? А питань до нього не менше, ніж до Порошенка.

Зеленському не потрібні дебати, він і без них не виграє. А ось для Порошенка - це надія хоч якось виїхати на своєму красномовстві.

Куражитись продовжує. Ось тобі людські якості... Про що говорити далі.

Так "Олімпійський" 19 квітня проводить книжжную ярмарок. Писали ж раніше про це.

Ну нехай вже дебатують 14 квітня на стадіоні, а 19 квітня в студії. Про закон вже можна не говорити. У 2010 році про теледебати ніхто і не згадував.

Володимире, знову зіскочили... Стрілку вам призначили на 14-те, а ви її відідвинули. Є підозра, що і 19-го вас на стадіоні не буде. А питаня у народу назбиралося саме до вас. Бо про вас ми взагалі нічого не знаємо.

У мене особисто навіть питань до цієї людини немає. Чекаємо на 21 число, щоб прізвище Порошенка згинуло... І бажано в тюрму! А на дебати я особисто прийду, щоб підтримати Володимира Олександровича!

Зеленський так не хоче дебатів, що вже не знає, як викрутитися...

Ми хочемо бачити і чути обох кандидатів і мати час для аналізу. Чекаємо програму від Зеленського та дебатів державною мовою!

Тим часом Петро Порошенко вже заявив, що чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.