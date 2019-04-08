Зеленский и Порошенко назначили дебаты на разные даты: украинцы негодуют
Дебаты Зеленского и Порошенко состоятся уже скоро (коллаж РБК-Украина)
Дебаты Зеленского и Порошенко снова активно обсуждают в социальных сетях
Дебаты Зеленского и Порошенко могут состояться на НСК "Олимпийском" не 14 апреля, а 19-го. Об этом сказал в своем видеообращении Владимир Зеленский.
По словам кандидата в президенты, во время дебатов с действующим гарантом он сможет задать ему "любой вопрос". Также Владимир Александрович попросил своих подписчиков написать те вопросы, которые волнуют именно их.
Обращение Владимира Зеленского (видео: facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что ранее Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Зеленским. По словам главы государства, дебаты между кандидатами в президенты на стадионе должны состояться именно 14 апреля.
Обращение Петра Порошенко (видео: YouTube/Сегодня)
Таким образом, украинцы до сих пор не получили ответ на вопрос: когда же именно пройдут дебаты Зеленского и Порошенко.
Вместе с тем пользователи сети активно комментируют неопределенность кандидатов и их заявления по поводу даты дебатов.
Одни юзеры возмущаются, "почему Зеленский всегда ставит ультиматум", другие же говорят, что "Порошенко уже дал ответы на все вопросы и должен уйти". Но большинству украинцев не нравится "игра в догонялки", устроенная кандидатами на самый высокий пост.
- А почему Зе всегда ставит ультиматум? Он еще пока что кандидат, он не спросил, как люди этого хотят?
- Владимир, вы лучше объясните на дебатах, что вы планируете делать и как. К вам вопросов больше, с Порохом все относительно понятно.
- Ну реально - это уже перебор! Это уже даже не смешно, это трагично. Ведете себя, как капризный ребенок. Это же выборы президента страны, а не итоги прошлого. С Порошенко все и так ясно. Мы хотим услышать вас и вашу позицию, ваши планы, вашу команду. А вы вместо этого устроили игру в догонялки. Мы же не фильм снимаем "Поймай меня, если сможешь", а выбираем президента! Я лично все еще хочу понять: "кто вы, мистер Зе?". Ибо выбрать надо из вас двоих и точка. Но вместо этого я вижу какие-то игры, откровенный стеб и даже издевательство. Но не вижу кандидата Зеленского.
- Еще не успел стать президентом, а уже ставит свои условия и нарушает закон. Ему идут на встречу, но ему и так не нравится. И так он общается с людьми, которые ему могут ответить. Как же он будет обращаться с народом? А вопросов к нему не меньше, чем к Порошенко.
- Зеленскому не нужны дебаты, он и без них выиграет. А вот для Порошенко - это надежда хоть как-то выехать на своем красноречии.
- Куражитись продовжує. Ось тобі людські якості... Про що говорити далі.
- Так "Олимпийский" 19 апреля проводит книжжную ярмарку. Писали же ранее об этом.
- Ну пусть уже дебатируют 14 апреля на стадионе, а 19 апреля в студии. Про закон уже можно не говорить. В 2010 году о теледебатах никто и не вспоминал.
- Володимире, знову зіскочили... Стрілку назначили вам на 14-те, а ви її відідвинули. Є підозра, що і 19-го вас на стадіоні не буде. А питаня у народу назбиралося саме до вас. Бо про вас ми взагалі нічого не знаємо.
- У меня лично даже вопросов к этому человеку нет. Ждем 21 число, чтобы фамилия Порошенко сгинула... И желательно в тюрьму! А на дебаты я лично приду, чтобы поддержать Владимира Александровича!
- Зеленский так не хочет дебатов, что уже не знает, как выкрутиться...
- Мы хотим видеть и слышать обеих кандидатов и иметь время для анализа. Ждем программу от Зеленского и дебатов на государственном языке!
Тем временем Петр Порошенко уже заявил, что ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.
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