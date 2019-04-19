Зеленский и Порошенко на коленях: сеть бурно отреагировала на окончание дебатов

Дебаты 2019 завершились неожиданным жестом со стороны кандидатов в президенты
В конце дебатов между кандидатами в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали на колени. Пользователи сети бурно отреагировали на такое неожиданное окончание самого ожидаемого события этой недели.
Зеленский, отвечая на вопрос Порошенко, призвал его встать на колени.
"Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.
После своих слов Зеленский встал на колени перед "Олимпийским". Порошенко также встал на колени, повернувшись лицом к зрителям и поцеловал флаг Украины.
Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах - реакция сети (скрин видео)
Новость моментально облетела соцсети. Пользователи оставляют множество комментариев.
Зеленский и Порошенко встали на колени на дебатах - реакция сети (скрин: facebook.com)
К слову, кандидат Владимир Зеленский во время вступительной речи рассказал, что голосовал за своего нынешнего оппонента Петра Порошенко.
Напомним, официальные дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.