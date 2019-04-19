Зеленський і Порошенко на колінах: мережа бурхливо відреагувала на закінчення дебатів

Дебати 2019 завершилися несподіваним жестом з боку кандидатів у президенти
В кінці дебатів між кандидатами в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко встали на коліна. Користувачі мережі бурхливо відреагували на таке несподіване закінчення найочікуванішої події цього тижня.
Зеленський, відповідаючи на питання Порошенко, закликав його встати на коліна.
"Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекалася свого батька. Я готовий зараз встати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую", - сказав Зеленський.
Після своїх слів Зеленський став на коліна перед "Олімпійським". Порошенко також став на коліна, повернувшись обличчям до глядачів, і поцілував прапор України.
Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах - реакція мережі (скрін відео)
Новина миттєво облетіла соцмережі. Користувачі залишають безліч коментарів.
Зеленський і Порошенко стали на коліна на дебатах - реакція мережі (скрін: facebook.com)
До речі, кандидат Володимир Зеленський під час вступної промови розповів, що голосував за свого нинішнього опонента Петра Порошенка.
Нагадаємо, офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.