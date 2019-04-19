Голосовал за Порошенко: реакция сети на неожиданное заявление Зеленского

Дебаты Зеленского и Порошенко стартовали в 19:00
Дебаты Зеленского и Порошенко 19 апреля – самое ожидаемое событие в преддверии президентских выборов. Кандидат Владимир Зеленский во время вступительной речи рассказал, что голосовал за своего нынешнего оппонента Петра Порошенко. Он также отметил, что пожалел о своем выборе. Посмотреть онлайн-трансляцию выборов можно на РБК-Украина.
"Я сам был за господина Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись. Могли ли мы представить, что его "жить по-новому" станет нашим выживать?", - заявил Зеленский.
Дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)
Под видео онлайн-трансляции дебатов зрители прокомментировали заявление Зеленского. Многие согласились, что также голосовали за действующего гаранта:
Зрители из России отметили, что в Украине действительно существует демократия: "с одной стороны смешно, а с другой стороны завидно. У нас в России действующий президент на дебаты с соперником бы ни за что не вышел".
Официальные же дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в студию "Суспільного" он не приедет, чем вызвал возмущение в социальных сетях.
Ранее сообщалось о том, что из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции киевского метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции будут работать только на пересадку пассажиров.