Зеленский получил зарплату за январь: меньше, чем у заместителей Богдана

Владимир Зеленский получил зарплату за январь 28 тысяч гривен - така сумма должностного оклада президента. Прочем, с учетом налогов цифра снизилась до 22 540 гривен.

Никакие надбавки или премиальные в зарплате Зеленскому не начислялись. Об этом передает "24 канал" со ссылкой на данные Государственное управление делами после соответствующего запроса журналистов.

Зарплата главы Офиса президента Андрея Богдана (уже бывшего) оказалась больше - экс-чиновник получил за январь "на руки" без 85 гривен 27 тысяч: сумму 33 435 гривен "облегчил" налог 6 520 гривен.

Как формировалась зарплата Богдана: должностной оклад в 12 857 гривен, плюс

надбавка за выслугу лет в сумме 3 471 гривну, плюс надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 571 гривна, прибавить надбавку за интенсивность труда в размере 10 286 гривен и накинуть премию с другими выплатами в общей сложности 4 249 гривен.

Еще большую зарплату, чем у Богдана, получил за январь его заместитель Игорь Жовква, который заработал 40 тысяч гривен, но после уплаты налогов сумма составила 32 203 гривны.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов получил зарплату за первый месяц этого года 33 545 гривен (после уплаты налогов осталось чуть больше 27 тысяч).