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Зеленский показал редкое домашнее фото с родителями

Кривой Рог, Четверг 26 ноября 2020 22:08
Зеленский показал редкое домашнее фото с родителями
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский приехал в родной Кривой Рог

Владимир Зеленский показал домашнее фото с родителями в родном Кривом Роге, куда президент Украины приехал сегодня, спустя несколько дней после выздоровления от коронавирусной болезни.

Глава государства 26 ноября опубликовал снимок в своем Facebook.

На цветном кадре показано, как родители президента Александр Семенович и Римма Владимировна сидят вместе с ним на кухне за накрытым обеденным столом. Счастливая семья, воссоединившаяся после длительной разлуки, улыбается, а мама Владимира Александровича обнимает сына за плечо.

"Кривбасссс!!! Папааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!", - подписал фото Зеленский.

Зеленский показал редкое домашнее фото с родителями

Владимир Зеленский показал фото с родителями в родном Кривом Роге (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Примечательно, что то же самое фото, только в черно-белом цвете, президент выложил в своем Instagram.

Теперь пользователи сети гадают и ищут скрытые смыслы, почему в разных аккаунтах один и тот же снимок - в разных цветах.

В комментариях к публикации пользователи сети также желают семье крепкого здоровья, но и без критики в адрес президента тоже не обошлось.

  • Здоровья папе и маме. Берегите их!
  • А почему в черно-белом? А вообще рад, что находишь время навещать родных!
  • Дай Бог здоровья родителям, а вам пора менять риторику управления государством.
  • Красота! Вся семья вместе, здорово! Благополучия вам и чаще видеться!
  • Вот смотрю и хочется верить в добрые намерения, но парламент, кабинет министров и прочие назначенцы не улучшают жизнь простых украинцев...

Ранее мы рассказывали, как родители Зеленского ответили на его опрос - оказалось, что вопросы даже не читали.

Напомним, что о болезни коронавирусом президента Украины стало известно 9 ноября, а уже 23 ноября Зеленский выздоровел от COVID-19 и вышел на работу в обычном режиме.

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