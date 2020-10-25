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Как родители Зеленского ответили на его опрос: вопросы даже не читали (видео)

Кривой Рог, Воскресенье 25 октября 2020 13:08
Как родители Зеленского ответили на его опрос: вопросы даже не читали (видео)
Как родители Зеленского ответили на опрос сына (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Родители президента говорят, что вопросы знают без необходимости читать бланк

25 октября вся страна выбирает руководителей. На местные выборы также пришли родители президента Украины Владимира Зеленского. Перед голосованием на улице их встретили волонтеры, которые предложили пройти опрос, созданное по инициативе их сына. Как ответили на вопросы родители главы государства – рассказывает издание Радио Свобода.

Сообщается, что родители президента ходили голосовать в один из избирательных пунктов Кривого Рога. В издании сообщают, что на подходе к волонтерам отец президента Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".

На видео видно, как волонтер спрашивает у него: "Все "да"? На что отец президента отвечает: "Все "да". На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает.

После опроса супруги Зеленские пошли на участок №493. После выхода с участка Александр Зеленский ответил, что ждет изменений после этих выборов.

Стоит отметить, что ранее опрос проходил сам Зеленский. Как сообщается, волонтеры рассказали журналисту, что Зеленский на все вопросы поставил "плюс".

Ранее РБК-Украина писало о том, что нужно знать об опросе.

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