Зеленський показав рідкісне домашнє фото з батьками

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський приїхав до рідного Кривого Рогу

Володимир Зеленський показав домашнє фото з батьками в рідному Кривому Розі, куди президент України приїхав сьогодні, через кілька днів після одужання від коронавірусної хвороби.

Глава держави 26 листопада опублікував знімок у своєму Facebook.

На кольоровому кадрі показано, як батьки президента Олександр Семенович і Римма Володимирівна сидять разом з ним на кухні за накритим обіднім столом. Щаслива родина, яка возз'єдналася після тривалої розлуки, посміхається, а мама Володимира Олександровича обіймає сина за плече.

"Кривбасссс!!! Папааа!!! Мамаааа!!! Люблю!!!", - підписав фото Зеленський.

Володимир Зеленський показав фото з батьками в рідному Кривому Розі (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Примітно, що те ж саме фото, лише в чорно-білому кольорі, президент виклав у своєму Instagram.

Тепер користувачі мережі ворожать і шукають приховані сенси, чому в різних акаунтах один і той же знімок - в різних кольорах.

У коментарях до публікації користувачі мережі також бажають родині міцного здоров'я, але і без критики на адресу президента теж не обійшлося.

Здоров'я татові та мамі. Бережіть їх!

А чому в чорно-білому? А взагалі радий, що знаходиш час відвідувати рідних!

Дай Боже здоров'я батькам, а вам пора змінювати риторику управління державою.

Краса! Вся сім'я разом, здорово! Благополуччя вам і частіше бачитися!

Ось дивлюся і хочеться вірити в добрі наміри, але парламент, кабінет міністрів та інші призначенці не покращують життя простих українців...

Раніше ми розповідали, як батьки Зеленського відповіли на його опитування - виявилося, що питання навіть не читали.

Нагадаємо, що про хворобу на коронавірус президента України стало відомо 9 листопада, а вже 23 листопада Зеленський одужав від COVID-19 і вийшов на роботу у звичайному режимі.