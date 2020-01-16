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Появилась новая запись возможного разговора Гончарука: скандал набирает обороты

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 09:59
Появилась новая запись возможного разговора Гончарука: скандал набирает обороты
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (Фото: РБК-Украина)

В сети появилась третья часть разговора с якобы участием премьер-министра Гончарука

В Кабинете министров Украины разгорается грандиозный скандал из-за записей разговора якобы с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Пленки начали публиковать поздно вечером в среду, 15 января и к утру 16 января в сети появилось уже три части разговора.

Как утверждает источник, голоса на записи разговоров похожи на голоса премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Также на записях якобы фигурирует голос заместителя главы Офиса президента Юлии Ковалив.

Третья часть записанного разговора

В разговоре обсуждается курс доллара в Украине, экономические вопросы, президент Владимир Зеленский. В третье части диалога обсуждается ревальвация гривны, экономическая стратегия развития Украины и приватизация. Основной посыл – обсуждается то, что будет представляться Владимиру Зеленскому, как прогноз в стране на следующие три года.

Кроме того, в тексте иногда звучат нецензурные слова и нелицеприятные слова в адрес президенты Украины.

После того, как пленки появились в сети, появилась информация о том, что премьер-министр Украины собирается подать в отставку. Однако, в Кабинете министров эту информацию опровергли и отметили, что нет никаких доказательств, что пленки подлинные и указанные лица действительно присутствовали при этом разговоре.

Появилась новая запись возможного разговора Гончарука: скандал набирает обороты

Скриншот

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив опубликовала на своей странице в Facebook опровержение и сообщила, что голос на пленке – не ее и это могут подтвердить все, кто с ней общается.

Появилась новая запись возможного разговора Гончарука: скандал набирает обороты

Скриншот

Вторую часть можно послушать тут. Первую тут.

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Новости Украины скандалпрослушкаАлексей Гончарук
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