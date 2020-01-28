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Зеленський перестав дружити з Гончаруком: що трапилося

STYLERЖиття    28.01.2020 - 18:28
Зеленський перестав дружити з Гончаруком: що трапилося
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський вирішив виключити зі списку друзів Гончарука

Володимир Зеленський вилучив зі списку друзів на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Такий висновок можна зробити з того, що на сторінці Гончарука пропали всі позначки з головою країни. Зазвичай так відбувається, коли людина видаляє конкретного користувача.

Можливо, це сталося після того, як в мережі з'явилися записи скандальних розмов Олексія Гончарука.

До речі, екс-кандидат у депутати Ради Захар Терещенко вже відреагував на цей факт у себе на сторінці в Facebook.

"Дуже зухвале і сміливе рішення з боку Володимира, залишилося тільки прибрати лайки з його постів в "Фейсбуці" і відписатися від прем'єра в "Instagram ", - написав Терещенко.

Користувачі мережі дуже здивувалися, що президент міг таке зробити і написали свою думку в коментарях.

  • Що за дитячий лепет на галявині! Вже давно би в морду дав - так при свідках, щоб підтвердили! Раніше за подібні образи стрілялися! Дуель! Чесна боротьба за відновлення чесного імені! ну, от якось так... Щоб іншим ображати неповадно було! Його що, тато не вчив???
  • Це прикол чи реальність?
  • Це реально круто!!! Молодець, що зробив такий жорсткий вчинок!!

Зеленський перестав дружити з Гончаруком: що трапилосяСкріншот коментарів (Facebook)

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