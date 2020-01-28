Зеленський перестав дружити з Гончаруком: що трапилося

Володимир Зеленський вирішив виключити зі списку друзів Гончарука
Володимир Зеленський вилучив зі списку друзів на Facebook прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Такий висновок можна зробити з того, що на сторінці Гончарука пропали всі позначки з головою країни. Зазвичай так відбувається, коли людина видаляє конкретного користувача.
Можливо, це сталося після того, як в мережі з'явилися записи скандальних розмов Олексія Гончарука.
До речі, екс-кандидат у депутати Ради Захар Терещенко вже відреагував на цей факт у себе на сторінці в Facebook.
"Дуже зухвале і сміливе рішення з боку Володимира, залишилося тільки прибрати лайки з його постів в "Фейсбуці" і відписатися від прем'єра в "Instagram ", - написав Терещенко.
Користувачі мережі дуже здивувалися, що президент міг таке зробити і написали свою думку в коментарях.
Скріншот коментарів (Facebook)