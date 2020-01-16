Гончарук записал видео после скандала с прослушкой: вам нас не испугать!

Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

Алексей Гончарук сделал важное заявление по поводу скандала с прослушкой и слухов об увольнении

Алексей Гончарук сделал срочное заявление после скандала с прослушкой на совещании Кабмина и представителей НБУ. Видеоответ премьер-министра появился в сети 16 января.

Также Гончарук рассказал, собирается ли он подавать в отставку с поста главы украинского правительства.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украина не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - сказал Гончарук.

Главная цель работы команды Кабмина, отмечает премьер-министр на видео, - перезагрузка страны. Также команда Гончарука борется за то, чтобы "сломать старую систему и построить новую", в которой не будет "схематозов и договорняков".

"Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!" - подчеркнул он.

Вместе с тем Гончарук сказал, что на сегодняшний день в Украине укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов - теперь они составляют $25 млрд. Кроме того, резко снизилась инфляция.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!" - резюмировал Гончарук, дав понять, что в отставку он не собирается.

Гончарук записал видео после скандала с прослушкой