Зеленский передумал ездить на работу на велосипеде: не та ситуация

Владимир Зеленский не будет ездить на работу в Администрацию президента на велосипеде, как это делал его герой Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". Об этом заявил замглавы АП и автор студии "Квартал 95" Юрий Костюк.

По словам чиновника, команда Зеленского понимает, что "сейчас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде". При этом, в комментарии "Громадському" Костюк отметил, что гарант, который ездит на работу на велосипеде - это "такая мечта, символ того, что и президент и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу".

Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

"Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - сказал он и добавил, что сценаристы и актеры, работавшие над телепроектом, не обманывали людей с помощью красивой картинки.

"Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", - подчеркнул чиновник.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Костюк также заверил, что сериал "Слуга народа" не создавался как политтехнология.

"Мы никогда не закладывали туда политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом и сериал делался не для этого", - сказал экс-КВНщик.

При этом Костюк признал, что сериал "Слуга народа" повлиял на результаты выборов президента.

"Глупо отрицать, говорить, что сериал не сыграл никакой роли. Конечно, сыграл... Это способ донести до людей свое видение государства. Даже не столько в стратегическом плане, сколько в плане того, как должны вести себя государственные служащие. Это больше о ценностях, не об решении задач в экономике, медицине, инфраструктуре... Это о ментальных ценностях: о дружбе, о порядочности и честности людей, которые, возможно, во многих вещах не разбираются, но, по крайней мере, они честные и у них есть шанс, что что-то изменится. Просто потому, что у них нет изначально задачи личного обогащения. В принципе, была история об этом", - резюмировал Костюк.

Кстати, Верховная Рада может пополниться еще одним комиком.

Ранее мы писали о том, как менялся образ Зеленского до и после выборов президента Украины.