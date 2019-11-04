Зеленский овладел украинским: как улучшалась речь президента (видео)

Владимир Зеленский в последнее время стал более уверенно говорить на украинском языке. Об этом свидетельствуют видеозаписи последних выступлений президента. Как совершенствовался украинский Зеленского - в материале Styler.

Всем известно, что Зеленский, вышел из семьи, в которой говорили на русском. Само собой, первым языком президента, стал русский. Украинский Владимир использовал крайне редко, разве что в некоторых пародиях. И до последнего времени языком общения Зеленского оставался русский. Но став главой Украины, президент перешел на украинский, по крайней мере в своем публичном общении.

Елена Зеленская, в одном из интервью рассказывала, что, когда супруг принял решение баллотироваться на пост главы государства, он нанял репетитора по украинскому языку. Кроме того, в этом ему помогало и близкое окружение, которое говорило с ним и при нем на украинском.

И, результат налицо, судя по последним видео Зеленский стал говорить более бегло, меньше стал "акать". К примеру, уроженка той же Днепропетровщины Юлия Тимошенко за многие годы не избавилась от этой привычки. Речь Зеленского стала более уверенной. Вполне возможно, что президент достиг того уровня, когда перед произнесением фразы ее не нужно переводить.

Ниже видео, сделанное в июле и последнее живое общение Владимира Зеленского. По которым можно судить, как совершенствовался украинский президента. Особенно перемены стали слышны во время поездки президента в Тернополь.

Рабочая поездка в Борисполь, 10 июля. Президент часто запинается, делает паузы, совершает ошибки в ударении и произношении.

Владимир Зеленский в Борисполе (видео: YouTube/112 Украина)

Тем не менее, президент продолжает глотать окончания. Для украинского языка типичным является полное проговаривание. Этим же грешил и второй президент Леонид Кучма.

Рабочий визит в Тернополь, 1 ноября. Зеленский более бегло и уверенно общается с чиновниками на украинском.

Владимир Зеленский в Тернополе (видео: YouTube/NewsOne)

Напоследок, приведем видеозапись с необычным способом, каким президент начал овладевать украинским языком - делал он это в тренажерном зале.

Владимир Зеленский учит украинский в тренажерном зале (видео: YouTube/Команда Зеленського)

К слову, Владимир Зеленский признавался в том, что учит украинский с репетитором еще в апреле 2017-го в интервью Кате Осадчей. Кто знает, когда у будущего президента зародились политические амбиции.

Владимир Зеленский занимался с репетитором еще в 2017 году (видео: YouTube/Світське життя)