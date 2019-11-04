Зеленський оволодів українською: як поліпшувалася мова президента (відео)

Володимир Зеленський останнім часом став більш впевнено говорити українською мовою. Про це свідчать відеозаписи останніх виступів президента. Як вдосконалювалася українська Зеленського - в матеріалі Styler.

Всім відомо, що Зеленський, вийшов з сім'ї, в якій говорили російською. Само собою, першою мовою президента, стала російська. Українську Володимир використовував вкрай рідко, хіба що в деяких пародіях. І до останнього часу мовою спілкування Зеленського залишалася російська. Але ставши главою України, президент перейшов на українську, принаймні у своєму публічному спілкуванні.

Олена Зеленська, в одному з інтерв'ю розповідала, що, коли чоловік прийняв рішення балотуватися на пост глави держави, він найняв репетитора з української мови. Крім того, в цьому йому допомагало і близьке оточення, яке говорило з ним і при ньому українською.

І, як результат, судячи з останніх відео Зеленський став говорити більш швидко, менше став "акать". Приміром, уродженка тієї ж Дніпропетровщини Юлія Тимошенко за багато років не позбавилася від цієї звички. Мова Зеленського стала більш впевненою. Цілком можливо, що президент досяг того рівня, коли перед вимовленням фрази її не треба перекладати.

Нижче відео, зроблене в липні і останнє живе спілкування Володимира Зеленського. За якими можна судити, як вдосконалювалася українська президента. Особливо зміни стали чутні під час поїздки президента в Тернопіль.

Робоча поїздка в Бориспіль, 10 липня. Президент часто затинається, робить паузи, робить помилки в наголосі та вимові.

Володимир Зеленський у Борисполі (відео: YouTube/112 Україна)

Тим не менш, президент продовжує ковтати закінчення. Для української мови типовим є повне промовляння. Цим же грішив і другий президент Леонід Кучма.

Робочий візит до Тернополя, 1 листопада. Зеленський більш швидко і впевнено спілкується з чиновниками українською.

Володимир Зеленський у Тернополі (відео: YouTube/NewsOne)

Наостанок, пропонуємо відеозапис з незвичайним способом, яким президент почав оволодівати українською мовою - робив він це в тренажерному залі.

Володимир Зеленський вчить українську в тренажерному залі (відео: YouTube/Команда Зеленського)

До речі, Володимир Зеленський зізнавався в тому, що вчить українську з репетитором ще в квітні 2017-го в інтерв'ю Каті Осадчій. Хто знає, коли у майбутнього президента зародилися політичні амбіції.

Володимир Зеленський займався з репетитором ще в 2017 році (відео: YouTube/Світське життя)