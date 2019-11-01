Дайте мне сказать: Зеленский в Тернополе попал в давку толпы (видео)

Владимир Зеленский в Тернополе (коллаж: РБК-Украина)

Владимиру Зеленского пришлось нелегко во время визита в Тернополь

Владимир Зеленский в пятницу, 1 ноября, с рабочим визитом посетил Тернополь. Во время заседания президент представил нового главу ОГА области Игоря Сопеля, а также устроил разнос местным чиновникам из-за зарплат и состояния дорог.

Местные жители бурно встретили главу государства на входе, а на выходе толпа долго его не отпускала. Люди обступили президента, пытаясь передать ему документы и обращаясь с различными просьбами.

Толпу с трудом удалось успокоить, попросив говорить по одному.

"Я не могу даже услышать, что вы говорите. Вы не даете сказать", - говорил Зеленский.

К гаранту обращались люди, прося помочь им в борьбе с коррумпированными чиновниками.

Стоит отметить, что Зеленский переадресовал просьбы людей на Игоря Сопеля, нового главу ОДА, попросив прийти на прием "сегодня после трех".

Владимир Зеленский в Тернополе (видео: facebook.com/suspilne.ternopil)

Стоит отметить, что во время приезда к облгосадминистрации президенту устроили "коридор позора и славы" одновременно.

Противники разведения войск по формуле Штайнмайера с плакатами в руках кричали "Ганьба!" и "Ні капітуляції!", а когда президент подходил к двери ОГА в толпе были слышны и выкрики "Молодець!".

Как пишет местный сайт города Тернополя, провокации на этом не закончились. Когда президент покидал администрацию, гаранта попросили ответить на наболевший вопрос "Чей Крым?" и "Чей Донбасс?".

Президент заверил, что с политической ориентацией у него все нормально, и Крым и Донбасс для него - это Украина.

Владимир Зеленский в Тернополе (видео: YouTube/Te News)