Выборы в Украине: кем оказался первый зарегистрированный кандидат

Парламентские выборы 2019 (РБК-Украина)

Первый зарегистрированный кандидат имеет отношение к шоу-бизнесу

В Украине стартовали парламентские выборы, и кандидаты уже начали регистрацию. Первым зарегистрированным кандидатом оказался представитель шоу-бизнеса, хотя и не актер и не певец.

В среду, 29 мая, центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на внеочередные парламентские выборы. Им стал Владимир Пригладя, и он будет баллотироваться в Киеве, на избирательном округе №214.

У Владимир Пригладя очень интересная биография. Родом он из Хмельницкого, закончил юридический факультет. Работал помощником народного депутата, а также советником главы Покровского городского совета Донецкой области по вопросам культуры и спорта. По некоторым данным, Пригладь даже хотел занять место мэра города Покровска.

Но самый интересный факт в биографии Владимира Пригладя – это то, что он является продюсером и мужем украинской певицы Натальи Валевской.

Владимир Пригладь и Наталья Валевская (facebook.com/volodymyr.priglad)

Они познакомились еще в то время, когда Валевская выступала в ресторанах города Хмельницкого, а Пригладь был бизнесменом и перегонял машины из-за границы. После скоропалительного романа пара поженилась в 2003 году.

Владимир Пригладь и Наталья Валевская (facebook.com/volodymyr.priglad)

В 2004 году Валевская победила в конкурсе "Шанс" и переехала вместе с мужем в Киев. Сейчас она активно выступает, занимается благотворительностью, организацией свадебных мероприятий и снимается в кино.

За годы своей карьеры Наталья Валевская получила много различных наград, в том числе и первую премию Международного конкурса Аллы Пугачевой. Продюсером Валевской с 2003 года является ее муж.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Полякова заявила о создании собственной партии.

А также рассказывали о том, что Олег Винник и Виктор Павлик собрались в политику.