Зеленский опозорил пропагандиста Кремля: туфли не запачкаете (видео)

Владимир Зеленский на нормандской встрече опозорил пропагандиста (коллаж: РБК-Украина)

Владимир Зеленский на нормандской встрече пригласил пропагандиста Соловьева на Донбасс

Владимир Зеленский на нормандской встрече в Париже резко осадил российских пропагандистов. Во время пресс-конференции по итогам переговоров нормандской четверки президент Украины пригласил пропагандистов Кремля во главе с Владимиром Соловьевым приехать на Донбасс.

Президент Украины довольно резко отреагировал на вопрос российской журналистки о том, готов ли он контактировать с жителями оккупированного Донбасса. Зеленский пригласил всех пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать и "ручками, ножками посмотреть Украину".

Кроме того, президент напомнил, как сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями. Это же самое он посоветовал сделать и представителям росСМИ.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев, весело говорит в Москве, что там происходит. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете...", - сказал он.

Пресс-конференция по итогам нормандской встречи (видео: YouTube/Українська правда)

Стоит отметить, что лидеры четырех стран договорились вновь встретится уже через четыре месяца, а обмен пленными по формуле "всех на всех" должен будет состояться до 31 декабря.