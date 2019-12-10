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Зеленський зганьбив пропагандиста Кремля: туфлі не забрудните (відео)

STYLERПерсони    10.12.2019 - 10:30
Зеленський зганьбив пропагандиста Кремля: туфлі не забрудните (відео)
Володимир Зеленський на нормандській зустрічі зганьбив пропагандиста (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський на нормандської зустрічі запросив пропагандиста Соловйова на Донбас

Володимир Зеленський на нормандській зустрічі в Парижі різко осадив російських пропагандистів. Під час прес-конференції за підсумками переговорів нормандської четвірки президент України запросив пропагандистів Кремля на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати на Донбас.

Президент України досить різко відреагував на питання російської журналістки про те, чи готовий він контактувати з жителями окупованого Донбасу. Зеленський запросив всіх пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати і "ручками, ніжками подивитися Україну".

Крім того, президент нагадав, як сам особисто приїжджав в Станицю Луганську і спілкувався з місцевими жителями. Це ж саме він порадив зробити і представникам росЗМІ.

"Ви приїжджайте, я покажу вам особисто. Але тільки щоб реально, а не як ваші, є там товариш Соловйов, весело розповідає в Москві, що там відбувається. А я завжди кажу - приїжджайте, подивіться, що у нас в Україні відбувається. Походіть ніжками, ручками, оченятами, нічого страшного, туфлі, чи що там, Brioni не забрудните...", - сказав він.

Прес-конференція за підсумками нормандської зустрічі (відео: YouTube/Українська правда)

Варто відзначити, що лідери чотирьох країн домовилися знову зустрітися вже через чотири місяці, а обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" має відбутися до 31 грудня.

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