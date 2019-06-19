Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ее затрясло

Владимир Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель во время их встречи, когда канцлеру Германии стало плохо из-за сильной жары. Об этом пишет Bild.

Напомним, сеть облетело видео, на котором можно заметить, что Ангела Меркель во время исполнения гимна сильно трясется сжав кулаки, а президент Украины невозмутимо стоит рядом.

Во время пресс-конференции по итогам переговоров президенту задали вопрос об инциденте во время встречи.

"А что касается Меркель... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - объяснил Зеленский.

Зеленский не помог Меркель во время приступа - президент объяснился (скрин видео)

Отметим, что Ангела Меркель также пояснила журналистам причины своего плохого самочуствия. По словам канцлера Германии, ей стало плохо из-за обезвоживания.

"С тех пор я выпила минимум три стакана воды. Очевидно, что именно это мне было нужно. Сейчас я чувствую себя хорошо", - заверила Меркель.

К слову, в этот день в Берлине стояла 30-тиградусная жара. Главы государств во время встречи находились на солнцепеке во время исполнения гимнов военных оркестров. Ангела Меркель стояла сжав кулаки и пыталась сдержать дрожь. Сразу же после исполнения гимнов канцлер Германии быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание.

При этом она останавливалась, чтобы поздравить военный оркестр. Очевидно, Ангела Меркель смогла справиться с плохим самочувствием.

Зеленский не помог Меркель во время приступа - президент объяснился (видео: twitter.com/dw_politics/)

Напомним, стало известно, от каких фильмов и сериалов кайфует президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что первая леди Елена Зеленская покорила Берлин своим элегантным внешним видом.