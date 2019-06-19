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Врожденная элегантность: Зеленская покорила Берлин необычным образом

STYLERПерсоны    19.06.2019 - 08:35
Врожденная элегантность: Зеленская покорила Берлин необычным образом
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская впечатлила внешним видом

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении своей супруги Елены отправилсь в Берлин. Первая леди Украины уже освовоилась и вовсю публикует фотоотчеты с различных встреч и визитов. Так, вчера она шокировала сеть Instagram новым снимком, который был сделан на улицах Германии.

"Перед началом официальных мероприятий имела возможность ближе познакомиться со столицей Германии. Экскурсия в здании немецкого парламента - Бундестага. В сопровождении жены посла Светланы Мельник пешая прогулка Потсдамской площадью, обзорная поездка на экскурсионном автобусе. А вы знали, что в берлинских экскурсионных автобусах действует украиноязычный аудиогид?", - подписала восхищенная Зеленская.

 

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Чуть позже Елена Зеленская опубликовала еще одно фото. "Встреча с Федеральным Президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и госпожой Эльке Бюденбендер в официальной резиденции, дворце "Bellevue", - указано под снимком.

Врожденная элегантность: Зеленская покорила Берлин необычным образомЕлена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Подписчики тут же принялись комментировать внешний вид первой леди Украины. Стиль Зеленской показался фанатам весьма элегантным:

  • На Вас большая ответственность, вы пример для многих женщин Украины, желаю вам сил и ровного пути, Вы молодец!
  • Радует и умиляет то, что Елена обычный, простой и, по-видимому, безпафосный человек... Очень хотелось бы, чтобы люди всегда оставались людьми, несмотря на должность и статус!
  • Красавица. Обожаю наблюдать за вашими фотографиями, ведь всегда очень стильная и невероятно красивая.
  • Вы такая спокойная, а не вычурная, в Вас чувствуется врожденная элегантность и достоинство. Горжусь выбором нашего народа и верю Вам.
  • Ум, красота, достоинство и искренность.

Врожденная элегантность: Зеленская покорила Берлин необычным образом

Елена Зеленская (скриншот комментариев: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее Зеленская покорила сеть образом на встрече с Бриджит Макрон.

Мы также писали, как Елена Зеленская блистала в Брюсселе в стильном классическом образе.

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